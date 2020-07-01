Под Киевом женщину с коляской сбило авто прямо на переходе: видео инцидента

В городе Вишневое Киевской области водитель автомобиля Ford сбил на пешеходном переходе молодую женщину, которая держала ребенка на руках и шла с коляской.

По предварительной информации двухлетний ребенок и молодая мама находятся в шоковом состоянии. Они получили ушибы, но их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

На месте происшествия работает патрульная полиция и скорая медицинская помощь.

Посмотреть видео наезда на женщину с ребенком можно по этой ссылке.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.

Реально едешь и видишь, как люди боятся переходить дорогу по пешеходному переходу, даже за столбы прячутся, благодаря таким оленям;

Водителя не защищаю, но пешеход должен тоже убедиться, что машина пропускает этого самого пешехода. Ужасная ситуация. Надеюсь с малышом все OK;

За трубки раньше штрафовали!! Водила обязан был пропустить пешехода!!! Тачка тонирована о каком солнце пишут тут?!!! Олень мало того что сбил, так еще и протянул коляску!!! Внимание на дороге обязано быть!!!! Мой препод по вождению говорил: получил права – водитель, сел за руль - уже преступник!!! Все зависит от водителя, от его внимания!!!! Дай Бог чтобы с ребенком было все хорошо!!!! Маме и ребенку быстрой поправки! А водиле штраф и компенсацию семье!!!!

Прежде чем посылать проклятия, хорошо было бы каждому оказаться на месте водителя. Каждому пешеходу тоже. Чтобы понять, что не всегда водитель может вас увидеть на переходе при слепящим в глаза солнце, что, сделав шаг на "зебру" вы должны убедиться в своей безопасности. Жаль ребенка очень, здоровья ему.

Скриншот с Facebook

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