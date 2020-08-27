Под Киевом заметили льва в коровнике: зоозащитники пошли на штурм (видео)

Лев (pixabay.com)

Лев по имени Руру вырос с детьми своего хозяина

Под Киевом мужчина держал льва в вольере в старом коровнике, а выгуливал хищника на цепи на свежем воздухе. Соседи фермера рассказали об этом зоозащитникам, которые решили, что животное содержат "в нечеловеческих условиях" и собрались спасти царя зверей.

Для этих целей эко-активисты пошли на штурм сарая, но там с владельцем льва у них завязался конфликт. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Не забирайте его никуда, пока не приедет полиция. Вы никто!" - возмущался мужчина, который заперся в вольере со львом.

Обе стороны вызвали правоохранителей: владелец за незаконное проникновение, а активисты - якобы за жестокое обращение с животным.

Как рассказал пан Андрей, льва зовут Руру и ему 6 месяцев.

"Он рос с моими детьми. Где вы видите его обезвоженным и худым? Почему вы врете?" - негодовал мужчина в ответ на упреки зоозащитников.

Он объяснил, что спас львенка полгода назад, когда иностранец хотел пустить звереныша на чучело, но в итоге продал ему за 600 долларов.

"Первые 3 месяца он жил дома, он не ходил, волочил задние лапы. После того как он подрос и стал где-то размером до колена он просто начал разносить квартиру. На скорую руку был сооружен такой вольер. Но так как ему нужен свежий воздух и солнце, я дважды в день - ночью и рано утром - гуляю здесь на территории фермы со львом", - рассказал пан Андрей.

Мужчина говорит, что в день Руру съедает около 5 кг мяса (цыплят, говядину, телятину, кроликов), и это кроме каши.

В то же время владелица приюта для диких животных Наталья Попова отметила, что содержать льва в подобных условиях - "это жесть" и "трагедия для животного". Она рассказала, что требуются хорошие вольеры минимум на 200 квадратных метров.

Кроме льва в сарае также заметили птиц из Красной Книги, за удерживание которых предусмотрена криминальная ответственность. Пан Андрей рассказал, что также их спас. Но зоозащитники не верят мужчине и подозревают, что тот разводит животных для продажи.

После того как на место прибыла полиция, обе стороны написали заявления. Но в итоге пан Андрей таки отдал Руру в приют - но только на время, пока не построит вольер нужного размера. Льва решили перевезти ночью, когда на дорогах меньше водителей.

Мужчина рассказал, что выпускает своих птиц на волю, а вот со львом хочет прожить вместе до старости.

Видео: Под Киевом мужчина держит льва в коровнике

Ранее сообщалось, что в центре Киева время от времени замечают леопарда, которого владелец выводит на прогулку.

Добавим, что недавно Кабмин принял решение, что делать с конфискованными животными.