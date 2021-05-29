Под Киевом выпал крупный град: известный политик показала последствия непогоды (фото)
Из-за непогоды в Украине более сотни населенных пунктов остались без электроснабжения, и почти половина из них - в Киевской области. Также возле столицы к сильному ветру с грозой добавился крупный град, который тоже наделал бед. Льдинки размером чуть ли не с помидоры черри показали в сети.
Кадры опубликовала народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем Facebook.
Глава комитета по евроинтеграции пожаловалась, что градины серьезно повредили растения в ее саду.
"Когда радуешься каждому цветочку, а природа градом разрушает все", - написала политик и общественный деятель.
Климпуш-Цинцадзе призналась, что видит подобное зрелище впервые.
Град повредил растения в саду Климпуш-Цинцадзе (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)
"Я еще такого не видела - листья и цвет с кустов и деревьев, прекрасные цветы - все на земле, все овощи, что взошли, под толщей льда", - говорится в публикации.
Нардеп уточнила, что такой град выпал недалеко от столицы, в сторону Обухова.
Климпуш-Цинцадзе показала крупные градины (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)
В комментариях к публикации другие политики и журналисты тоже поделились рассказами, что небесный лед "наломал дров" и у них, а также отметили, что для людей, занимающихся садоводством, это стало очень досадным случаем.
- Сочувствую... моя сестра тоже в шоке... 250 кустов томатов, это только то, что я запомнила...
- Какой ужас!
- Природная аномалия, вызванная климатическим кризисом...
- Жаль растения и ваш труд.
- У нас такое было 1 июля 2017 года. До сих пор шрамы на деревьях.
- У нас то же самое...
- Ох, искренне сочувствую, такое все хрупкое и молоденькое пострадало.
- Это очень болезненный шок для растений в целом. Будет очень хорошо, если в следующем году возобновятся. Дайте осенью магния и калия, немного цинка тоже не помешает. Сочувствую.
Крупный град выпал под Киевом (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)
Напомним, недавно Мелитополь засыпало крупным градом - размером с пельмени.
Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, погода в Украине 29 и 30 мая ухудшится, и на всей территории страны пройдут дожди и грозы, также ожидается похолодание.