Под Киевом выпал крупный град: известный политик показала последствия непогоды (фото)

Из-за непогоды в Украине более сотни населенных пунктов остались без электроснабжения, и почти половина из них - в Киевской области. Также возле столицы к сильному ветру с грозой добавился крупный град, который тоже наделал бед. Льдинки размером чуть ли не с помидоры черри показали в сети.

Глава комитета по евроинтеграции пожаловалась, что градины серьезно повредили растения в ее саду.

"Когда радуешься каждому цветочку, а природа градом разрушает все", - написала политик и общественный деятель.

Климпуш-Цинцадзе призналась, что видит подобное зрелище впервые.

Град повредил растения в саду Климпуш-Цинцадзе (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

"Я еще такого не видела - листья и цвет с кустов и деревьев, прекрасные цветы - все на земле, все овощи, что взошли, под толщей льда", - говорится в публикации.

Нардеп уточнила, что такой град выпал недалеко от столицы, в сторону Обухова.

Климпуш-Цинцадзе показала крупные градины (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

В комментариях к публикации другие политики и журналисты тоже поделились рассказами, что небесный лед "наломал дров" и у них, а также отметили, что для людей, занимающихся садоводством, это стало очень досадным случаем.

Сочувствую... моя сестра тоже в шоке... 250 кустов томатов, это только то, что я запомнила...

Какой ужас!

Природная аномалия, вызванная климатическим кризисом...

Жаль растения и ваш труд.

У нас такое было 1 июля 2017 года. До сих пор шрамы на деревьях.

У нас то же самое...

Ох, искренне сочувствую, такое все хрупкое и молоденькое пострадало.

Это очень болезненный шок для растений в целом. Будет очень хорошо, если в следующем году возобновятся. Дайте осенью магния и калия, немного цинка тоже не помешает. Сочувствую.

Крупный град выпал под Киевом (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)