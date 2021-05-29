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Под Киевом выпал крупный град: известный политик показала последствия непогоды (фото)

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Киевская область, Суббота 29 мая 2021 13:53
Под Киевом выпал крупный град: известный политик показала последствия непогоды (фото) Фото: крупный град выпал в конце мая под Киевом (facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)
Автор: Владимир Костырин

Из-за непогоды в Украине более сотни населенных пунктов остались без электроснабжения, и почти половина из них - в Киевской области. Также возле столицы к сильному ветру с грозой добавился крупный град, который тоже наделал бед. Льдинки размером чуть ли не с помидоры черри показали в сети.

Кадры опубликовала народный депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе в своем Facebook.

Глава комитета по евроинтеграции пожаловалась, что градины серьезно повредили растения в ее саду.

"Когда радуешься каждому цветочку, а природа градом разрушает все", - написала политик и общественный деятель.

Климпуш-Цинцадзе призналась, что видит подобное зрелище впервые.

Под Киевом выпал крупный град: известный политик показала последствия непогоды (фото)Под Киевом выпал крупный град: известный политик показала последствия непогоды (фото)

Град повредил растения в саду Климпуш-Цинцадзе (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

"Я еще такого не видела - листья и цвет с кустов и деревьев, прекрасные цветы - все на земле, все овощи, что взошли, под толщей льда", - говорится в публикации.

Нардеп уточнила, что такой град выпал недалеко от столицы, в сторону Обухова.

Под Киевом выпал крупный град: известный политик показала последствия непогоды (фото)Под Киевом выпал крупный град: известный политик показала последствия непогоды (фото)

Климпуш-Цинцадзе показала крупные градины (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

В комментариях к публикации другие политики и журналисты тоже поделились рассказами, что небесный лед "наломал дров" и у них, а также отметили, что для людей, занимающихся садоводством, это стало очень досадным случаем.

  • Сочувствую... моя сестра тоже в шоке... 250 кустов томатов, это только то, что я запомнила...
  • Какой ужас!
  • Природная аномалия, вызванная климатическим кризисом...
  • Жаль растения и ваш труд.
  • У нас такое было 1 июля 2017 года. До сих пор шрамы на деревьях.
  • У нас то же самое...
  • Ох, искренне сочувствую, такое все хрупкое и молоденькое пострадало.
  • Это очень болезненный шок для растений в целом. Будет очень хорошо, если в следующем году возобновятся. Дайте осенью магния и калия, немного цинка тоже не помешает. Сочувствую.

Под Киевом выпал крупный град: известный политик показала последствия непогоды (фото)Под Киевом выпал крупный град: известный политик показала последствия непогоды (фото)

Крупный град выпал под Киевом (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

Напомним, недавно Мелитополь засыпало крупным градом - размером с пельмени.

Напомним, что согласно прогнозу синоптиков, погода в Украине 29 и 30 мая ухудшится, и на всей территории страны пройдут дожди и грозы, также ожидается похолодание.

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