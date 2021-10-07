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Під Києвом вихователі дитсадку під час прогулянки загубили хлопчика: "дитину не шукали"

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Бровари, Четвер 07 жовтня 2021 22:31
Під Києвом вихователі дитсадку під час прогулянки загубили хлопчика: "дитину не шукали" У приватному дитсадку в Броварах загубили хлопчика (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У місті Бровари Київської області вихователі дитячого садка загубили 2-річного хлопчика. Дитину знайшли перехожі, які викликали поліцію.

Про це в Facebook написала мати дитини Ольга Коломійчик.

Як загубився хлопчик

Як розповіла жінка, її син відвідує приватний дитячий садок. Однак, після прогулянки вихователі його загубили та навіть не намагались розшукати або ж не викликати поліції.

"Вихователі садочка не розшукували дитини навіть власними силами. Вони просто не помітили, що дитини немає", - пише жінка.

Як "Трибуна Бровари" розповіли в приватному дитсадку, що дитина непомітно вибігла через відчинені двері. Також кажуть, що хлопчика шукали, але його згодом привела поліція.

Хто знайшов дитину

Окрім того, у поліції Броварського районного відділення розповіли, що дитину знайшов випадковий перехожий, який викликав правоохоронців. Потім поліцейські розпочали розшуки батьків. Однак, через годину розшуків, їм це не вдалось.

"Потім вони вирішили перевірити найближчі дитячі садки, та встановили, що малюк загубився під час прогулянки", - йдеться у повідомленні.

Дитину повернули в дитсадок, а з директором закладу провели роз'яснювальну роботу.

Раніше ми повідомляли, що у Житомирі жителі будинку хочуть виселити дитсадок. Зокрема, вони скаржаться на крики й вважають небезпечним цей заклад.

Також ми писали, що у Дніпропетровській області "з нуля" збудують груповий будинок для дітей-сиріт.

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