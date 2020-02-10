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Под Киевом внезапно пропала мать с грудным ребенком: что известно

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 11:41
Под Киевом внезапно пропала мать с грудным ребенком: что известно
Под Киевом ищут мать с грудным малышом (Коллаж РБК-Украина)

В Киевской области ищут маму с ребенком, которые пропали 2 февраля

В Буче Киевской области пропала 31-летняя Екатерина Полянина со своей шестимесячной малышкой-дочерью. Женщина с ребенком внезапно исчезла 2 февраля 2020 года. Об этом сообщил отец ребенка и бывший мужчина Екатерины. Ранее они проживали во Львове, сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

"К нам обратился Александр Анатольевич, который сообщил, что потерял связь с бывшей девушкой Поляниной Екатериной, 1988 г.р. и с их общей малолетней дочерью Поляниной Ангелиной Александровной (07.08.2019 г.р.) Они проживали в г. Львов. Последний раз общался с девушкой по телефону 2 февраля 2020, в разговоре она сказала, что находится вместе с ребенком в г.. Броварах (Киевской области), и больше на связь не выходила",- сказано в сообщении.

Всем, кто-что-либо знает о местонахождении женщины с ребенком, просят сообщить в полицию.

Под Киевом внезапно пропала мать с грудным ребенком: что известноПропавшая Полянина Екатерина (фото: facebook.com/pg/KyivOperativ)

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