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Під Києвом раптово зникла матір з немовлям: що відомо

STYLERЖиття    10.02.2020 - 11:41
Під Києвом раптово зникла матір з немовлям: що відомо
Під Києвом шукають матір з грудним малюком (Колаж РБК-Україна)

У Київській області шукають маму з дитиною, які пропали 2 лютого

У Бучі Київської області зникла 31-річна Катерина Поляніна зі своєї шестимісячним малятком-дочкою. Жінка з дитиною раптово зникла 2 лютого 2020 року. Про це повідомив батько дитини та колишній чоловік Катерини. Раніше вони проживали у Львові, повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

"До нас звернувся Олександр Анатолійович, який повідомив, що втратив зв'язок з колишньою дівчиною Поляниною Катериною, 1988 р. н. і з їх загальної малолітньою дочкою Поляниною Ангеліною Олександрівною (07.08.2019 р.) Вони проживали в р. Львів. Останній раз спілкувався з дівчиною по телефону 2 лютого 2020, у розмові вона сказала, що знаходиться разом з дитиною в м. Броварах Київської області), і більше на зв'язок не виходила",- сказано в повідомленні.

Всім, хто що-небудь знає про місце перебування жінки з дитиною, просять повідомити в поліцію.

Під Києвом раптово зникла матір з немовлям: що відомоЗникла Поляніна Катерина (фото: facebook.com/pg/KyivOperativ)

У Києві третій день шукають 20-річну маму з маленьким сином (оновлено)
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