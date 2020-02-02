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В Киеве третий день ищут 20-летнюю маму с маленьким сыном (фото)

STYLERНужна помощь    02.02.2020 - 09:53
В Киеве третий день ищут 20-летнюю маму с маленьким сыном (фото)
В Киеве пропала женщина с ребенком (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве несколько дней подряд разыскивают маму и сына

В Киеве пропала молодая мама с трехлетним ребенком. Они еще 31 января вышли из дому и по сей день не вернулись. Фото и приметы разыскиваемых появились на странице Службы розыска детей в Facebook.

В розыск женщину с ребенком подало Дарницкое управление Национальной полиции. Правоохранители просят при наличии любой информации о местонахождении пропавших звонить на горячую линию 102.4

20-летнюю маму зовут Анастасия Сергеевна Столяр (родилась в 1999 году), мальчика 2016 года рождения зовут Столяр Иван Дмитриевич.

В Киеве третий день ищут 20-летнюю маму с маленьким сыном (фото)

В Киеве пропала женщина с ребенком (фото: facebook.com/rozsukkidskyiv)

На странице розыска детей поданы только приметы мальчика: Ване на вид 3-4 года, волосы светло-русые, пострижены коротко, худощавый, ростом 95-105 сантиметров.

В день исчезновения мальчик был одет в синюю куртку с темными вставками, голубую шапку с помпонами и темные джинсы.

С момента исчезновения прошло уже три дня, полиция просит немедленно сообщать любую информацию о том, где могут находиться мама с мальчиком. По состоянию на 2 февраля о местонахождении пропавших ничего неизвестно.

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