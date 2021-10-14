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Под Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядит

Автор: Styler

Под Киевом в селе Рудыки, Конче Заспе продается дом площадью 560 квадратных метров. С ним так идет гостевой дом на 70 "квадратов" и участок на 89 соток. За резиденцию в английском стиле в окружении соснового леса просят 120 миллионов гривен (4,5 миллиона долларов).

Объявление о продаже дома размещено на одном из сайтов.

В объявлении говорится, что на цокольном этаже располагается просторный холл, каминный зал, спортзал, хамам из мрамора, массажная комната, гараж на 2 автомобиля и постирочная.

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

На 1 этаже холл, кухня объединена со столовой и выходом на террасу, гостиная, кабинет, гостевой санузел, спальня со своим санузлом и гардеробной.

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

На 2 этаже находится мастер-спальня с электрическим котлом, санузлом и гардеробной, 2 спальни (одна из них с гардеробной).

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

Мансарда представляет собой открытое пространство около 100 квадратных метров. Там также есть санузел.

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

В доме сделан дорогостоящий ремонт 2020 года. Сам дом сделан из красного кирпича и облицован немецким клинкерным кирпичом.

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

На территории дома находится 44 сосны. Есть камеры видеонаблюдений по всему периметру и домик для охраны.

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

Напомним, певица Джамала купила участок в элитном поселке Крюковщина, который называют аналогом Беверли-Хиллс. Теперь она будет жить рядом с Дмитрием Монатиком и Надей Дорофеевой.

Мы также писали о том, как выглядит вилла Гайтаны под Киевом.

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Киев