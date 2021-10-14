Под Киевом среди соснового леса стоит дом за 120 миллионов. Вот как он выглядит

В объявлении говорится, что на цокольном этаже располагается просторный холл, каминный зал, спортзал, хамам из мрамора, массажная комната, гараж на 2 автомобиля и постирочная.

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

На 1 этаже холл, кухня объединена со столовой и выходом на террасу, гостиная, кабинет, гостевой санузел, спальня со своим санузлом и гардеробной.

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

На 2 этаже находится мастер-спальня с электрическим котлом, санузлом и гардеробной, 2 спальни (одна из них с гардеробной).

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

Мансарда представляет собой открытое пространство около 100 квадратных метров. Там также есть санузел.

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

В доме сделан дорогостоящий ремонт 2020 года. Сам дом сделан из красного кирпича и облицован немецким клинкерным кирпичом.

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)

На территории дома находится 44 сосны. Есть камеры видеонаблюдений по всему периметру и домик для охраны.

Дом под Киевом (фото: rieltor.ua)