Під Києвом серед соснового лісу стоїть будинок за 120 мільйонів. Ось як вінвиглядає

В оголошенні йдеться, що на цокольному поверсі розташовується просторий хол, камінний зал, спортзал, хамам з мармуру, масажна кімната, гараж на 2 автомобілі і пральня.

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

На 1 поверсі хол, кухня об'єднана з їдальнею і виходом на терасу, вітальня, кабінет, гостьовий санвузол, спальня зі своїм санвузлом і гардеробною.

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

На 2 поверсі знаходиться майстер-спальня з електричним котлом, санвузлом і гардеробною, 2 спальні (одна з них з гардеробною).

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

Мансарда являє собою відкритий простір близько 100 квадратних метрів. Там також є санвузол.

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

У будинку зроблений дорогий ремонт 2020 року. Сам будинок зроблений з червоної цегли і облицьований німецькою клінкерною цеглою.

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)

На території будинку знаходиться 44 сосни. Є камери відеоспостереження по всьому периметру і будиночок для охорони.

Будинок під Києвом (фото: rieltor.ua)