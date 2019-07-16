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Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою свого ворога: всі деталі і фото

STYLERПодії    16.07.2019 - 15:38
Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою свого ворога: всі деталі і фото
Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (колаж: РБК-Україна)

Молодий чоловік вирішив "замаскуватися" для скоєння злочину

У Києвській області 14 липня трапилося жорстоке вбивство: чоловіка забили табуреткою та палицею. Від отриманих ушкоджень потерпілий загинув на місці. Нещодавно підозрюваного у скоєнні злочину затримали, повідомляє прес-служба прокуратури області.

Трагічна подія сталася в селі Горенка Києво-Святошинського району. Злочинцем виявився раніше судимий 23-річний чоловік, у якого були з жертвою довготривалі неприязні стосунки.

Цікавим є те, що на момент скоєння злочину підозрюваний замаскувався, вдягнувши костюм Спайдермена.

Чоловікові оголосили підозру за частиною 2 статті 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Під Києвом &quot;Спайдермен&quot; забив табуреткою свого ворога: всі деталі і фото

Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (фото: facebook.com)

Зазначимо, що користувачі мережі шоковані подібним інцидентом. Якби не трагічність події, над нею можна було б досхочу посміятися.

  • Може, він світ рятував від чергового суперзлодія. А його арештували...
  • Неправильний якийсь Спайдермен.
  • Супергерой, якого ми заслужили.
  • Герої вже не ті!

Під Києвом &quot;Спайдермен&quot; забив табуреткою свого ворога: всі деталі і фото

Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (скрін: facebook.com)

  • Хтось (вже зрозуміло хто) намагався підставити Спайдермена.
  • З великою силою приходить велика відповідальність...
  • Справжнє обличчя Людини-павука, і його ще в "Месники" взяли.
  • Я не здивуюся, якщо він на суді скаже що його підставив Бетмен!
  • Отакий витівник.

Під Києвом &quot;Спайдермен&quot; забив табуреткою свого ворога: всі деталі і фото

Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (скрін: facebook.com)

    Раніше ми писали, що українку Інну Скибенко визнали винною у вбивстві 14-місячної дівчинки в дитячому саду Ізраїлю і засудили до тривалого тюремного ув'язнення.

    А також повідомляли про те, що 20-річного Вадима Онищенко, який зник, коли прямував на Atlas Weekend у Києві 11 липня, знайшли повішеним в одному з районів столиці.

    До слова, нещодавно в Києві жінка народила і покинула дитину на вулиці поблизу трансформаторної будки. Плач малюка почула жінка, що живе по сусідству, яка й врятувала дитину.

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