Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою свого ворога: всі деталі і фото

Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (колаж: РБК-Україна)

Молодий чоловік вирішив "замаскуватися" для скоєння злочину

У Києвській області 14 липня трапилося жорстоке вбивство: чоловіка забили табуреткою та палицею. Від отриманих ушкоджень потерпілий загинув на місці. Нещодавно підозрюваного у скоєнні злочину затримали, повідомляє прес-служба прокуратури області.

Трагічна подія сталася в селі Горенка Києво-Святошинського району. Злочинцем виявився раніше судимий 23-річний чоловік, у якого були з жертвою довготривалі неприязні стосунки.

Цікавим є те, що на момент скоєння злочину підозрюваний замаскувався, вдягнувши костюм Спайдермена.



Чоловікові оголосили підозру за частиною 2 статті 121 КК України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). За скоєне йому загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (фото: facebook.com)

Зазначимо, що користувачі мережі шоковані подібним інцидентом. Якби не трагічність події, над нею можна було б досхочу посміятися.

Може, він світ рятував від чергового суперзлодія. А його арештували...

Неправильний якийсь Спайдермен.

Супергерой, якого ми заслужили.

Герої вже не ті!

Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (скрін: facebook.com)

Хтось (вже зрозуміло хто) намагався підставити Спайдермена.

З великою силою приходить велика відповідальність...

Справжнє обличчя Людини-павука, і його ще в "Месники" взяли.

Я не здивуюся, якщо він на суді скаже що його підставив Бетмен!

Отакий витівник.

Під Києвом "Спайдермен" забив табуреткою чоловіка (скрін: facebook.com)

Раніше ми писали, що українку Інну Скибенко визнали винною у вбивстві 14-місячної дівчинки в дитячому саду Ізраїлю і засудили до тривалого тюремного ув'язнення.

А також повідомляли про те, що 20-річного Вадима Онищенко, який зник, коли прямував на Atlas Weekend у Києві 11 липня, знайшли повішеним в одному з районів столиці.

До слова, нещодавно в Києві жінка народила і покинула дитину на вулиці поблизу трансформаторної будки. Плач малюка почула жінка, що живе по сусідству, яка й врятувала дитину.