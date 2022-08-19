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Под Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушными

Новина українською →
Киевская область, Пятница 19 августа 2022 20:21
Под Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушными Коллаж РБК-Украина: под Киевом спасли раненого кота по имени Мощун
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в поселке Мощун, который сильно пострадал из-за российских оккупантов, волонтеры спасли раненого измученного кота. Животное было в ужасном состоянии, с пулевыми ранениями, и несмотря на пережитые жестокости, все равно пришло к людям за спасением.

Об этом рассказали в организации "ЗооПатруль" на странице в Facebook.

Котика назвали в честь населенного пункта, где и был найден бедолага. Теперь Мощуну ветеринары оказали необходимую помощь, подлатали на операционном столе. Мурзатый страдалец уже кушает, ходит и активно восстанавливается.

"В этой истории котику повезло, но сколько других, где животные страдают и умирают из-за человеческой жестокости. Нам хотелось бы, чтобы этих ситуаций было гораздо меньше. Живодеры должны быть наказаны, а закон должен работать", - отмечают волонтеры, упоминая о статье 299.

Зоозащитники также показали видео ролик о коте Мощуне, с его историей и как животное удалось спасти.

Под Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушными

Котик Мощун уже после операции (фото: скриншот)

Как вспоминает мужчина, подобравший Мощуна, животное вышло из леса, и внешне больше походило на лису, чем на кота. Дом Сергея, разрушенный российским снарядом, как раз находился около леса...

Под Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушнымиПод Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушными

Котик пришел к мужчине, который занимался восстановлением разрушенного дома (фото: скриншот)

...Котик сильно хромал (правая передняя лапка буквально висела) и громко мяукал - просил о помощи. Жена Сергея в сети нашла контакты зоозащитников, мужчина накормил кота и отвез к ним.

Под Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушными

Пан Сергей, к которому пришел котик Мощун за спасением (фото: скриншот)

Ветеринар Андрей рассказал, что котик был изможден, страдал от обезвоживания. Ему сделали рентген, и на снимке увидели травматические пули. Шесть ранений.

Под Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушнымиПод Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушными

Ветеринары оказали котику помощь и прооперировали (фото: скриншот)

Также у животного были сломаны ребра, была ушная форма коросты.

"Он доверяет людям, несмотря на то, что это человек причинил насилие. и видно, что его пытали", - отмечает ветеринар.

Котика прооперировали, достали из тела шесть пуль. Насытили его легкие кислородом и отправили на стационар.

Под Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушнымиПод Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушными

У кота Мощуна было 6 пулевых ранений (фото: скриншот с видео)

А через 15 дней после операции Мощун встретился со своим спасителем Сергеем. Мужчина надеется, что кто-нибудь может пожелать забрать пушистика к себе, и у котика появится свой дом.

Видео: история котика Мощуна, которого спасли неравнодушные и зооволонтеры

Как отмечают зоозащитники, к ним уже поступают предложения от неравнодушных граждан, которые хотят взять Мощуна, и "у нас уже очередь на его обустройство".

Также волонтеры публикуют номер банковской карты для тех, кто желает оказать помощь животным, пострадавшим от живодеров: 5375 4112 0153 9108.

Под Киевом спасли раненого котика с 6 пулевыми: история пушистика не оставит вас равнодушными

Кот Мощун (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Ранее мы рассказывали, что под Киевом спасли доверчивого пса Лиса, которого оккупанты искалечили и заминировали.

Напомним также, что украинцы запустили благотворительную инициативу, и каждый желающий может всего за 10 гривен помочь животным, пострадавшим от войны.

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Киевская область зооволонтеры
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