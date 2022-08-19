ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужими

Новость на русском →
Київська область, П'ятниця 19 серпня 2022 20:21
Під Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужими Колаж РБК-Україна: під Києвом врятували пораненого кота на ім'я Мощун
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у селищі Мощун, яке сильно постраждало через російських окупантів, волонтери врятували пораненого змученого кота. Тварина була в жахливому стані, з кульовими пораненнями, і попри пережиті жорстокості, все одно прийшла до людей за порятунком.

Про це розповіли в організації "ЗооПатруль" на сторінці в Facebook.

Котика назвали на честь населеного пункту, де і був знайдений бідолаха. Тепер Мощуну ветеринари надали необхідну допомогу, підлатали на операційному столі. Мурзатий страждалець вже їсть, ходить і активно відновлюється.

"У цій історії котику пощастило, але скільки інших, де тварини страждають і вмирають через людську жорстокість. Нам хотілося б, щоб цих ситуацій було набагато менше. Живодери мають бути покараними, а закон має працювати", - зазначають волонтери, згадуючи про статтю 299.

Зоозахисники також показали відео ролик про кота Мощуна, з його історією і як тварину вдалося врятувати.

Під Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужими

Котик Мощун вже після операції (фото: скріншот)

Як згадує чоловік, який підібрав Мощуна, тварина вийшла з лісу, і зовні більше була схожа на лисицю, ніж на кота. Будинок Сергія, зруйнований російським снарядом, якраз знаходився біля лісу...

Під Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужимиПід Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужими

Котик прийшов до чоловіка, який займався відновленням зруйнованого будинку (фото: скріншот)

...Котик сильно кульгав (права передня лапка буквально висіла) і голосно нявкав - просив про допомогу. Дружина Сергія в мережі знайшла контакти зоозахисників, чоловік нагодував кота і відвіз до них.

Під Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужими

Пан Сергій, до якого прийшов котик Мощун за порятунком (фото: скріншот)

Ветеринар Андрій розповів, що котик був виснажений, страждав від зневоднення. Йому зробили рентген, і на знімку побачили травматичні кулі. Шість поранень.

Під Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужимиПід Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужими

Ветеринари надали котику допомогу і прооперували (фото: скріншот)

Також у тварини були зламані ребра, була вушна форма корости.

"Він довіряє людям, незважаючи на те, що це людина заподіяла насильство. І видно, що його катували", - зазначає ветеринар.

Котика прооперували, дістали з тіла шість куль. Наповнили його легені киснем і відправили на стаціонар.

Під Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужимиПід Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужими

У кота Мощуна було 6 кульових поранень (фото: скріншот з відео)

А через 15 днів після операції Мощун зустрівся зі своїм рятівником Сергієм. Чоловік сподівається, що хтось може побажати забрати пухнастика до себе, і у котика з'явиться свій будинок.

Відео: історія котика Мощуна, якого врятували небайдужі та зооволонтери

Як зазначають зоозахисники, до них вже надходять пропозиції від небайдужих громадян, які хочуть взяти Мощуна, і "у нас вже черга на його прилаштування".

Також волонтери публікують номер банківської карти для тих, хто бажає надати допомогу тваринам, постраждалим від живодерів: 5375 4112 0153 9108.

Під Києвом врятували пораненого котика з 6 кульовими: історія пухнастика не залишить вас байдужими

Кіт Мощун (фото: facebook.com/ZooPatrul.UA)

Раніше ми розповідали, що під Києвом врятували довірливого пса Лиса, якого окупанти скалічили та замінували.

Нагадаємо також, що українці запустили благодійну ініціативу, і кожен бажаючий може всього за 10 гривень допомогти тваринам, постраждалим від війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область зооволонтеры
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя