Под Киевом случайно нашли редкий артефакт возрастом 5 тысяч лет: ценился очень высоко

Под Киевом обнаружили редкий ценный артефакт - топор эпохи ранней бронзы, которому около 5 тысяч лет. На такую находку наткнулся мужчина по дороге на работу в Васильковском районе, и семья решила передать древний предмет в Национальный музей истории Украины.

Теперь ученые получили возможность локализовать и дополнить типологические карты распространения таких топоров в мире. Об этом передали на сайте НМИУ.

Сестры Ольга и Наталья Кобец рассказали, что их отец увидел бронзовый топор в земле в поле, которое недавно глубоко вспахали. Затем мужчина передал находку дочерям, которые скинули фото в сеть в археологическую группу для консультаций.

"Я перечитала кучу книг о Египте, Греции, скифов, майя... Знала, что эту вещь можно продать. Но зачем ей гулять по "черным" рынкам, если можно передать в музей?" - отметила Ольга, которая работает медсестрой.

Вместе с сестрой она пришла в НМИУ и передала работникам драгоценный артефакт, изготовленный в начале III тысячелетия до н.э., и теперь вскоре он получит паспорт с описанием, датировке и аналогиями.

Как уточнил кандидат исторических наук, заведующий сектором научно-исследовательского отдела сохранения фондов Сергей Диденко, этот топор довольно редкий, он датируется периодом раннего бронзового века (ХХХ-ХХIII ст. до н.э.) и может быть изготовлен ​​из меди или бронзы.

Металлических изделий тогда еще было немного, люди преимущественно пользовались орудиями из камня. В то время эта вещь, вероятно, ценилась очень высоко, отметил ученый.

В музее поблагодарили семью Кобец за "ответственное отношение к истории", а также рассказали, что такие топоры отливали в глиняных литейных формах, которые состояли из двух створок и имели открытую щель от "брюха", куда заливали расплавленный металл. Лезвие - сильно расширенное ковкой. Древние мастера придали ему полукруглую форму с едва загнутыми кончиками. Кистень украшен орнаментом из рельефных косых линий, не имеет полных аналогий среди других находок.

Найденный под Киевом бронзовый топор создали в 3 тысячелетии до н.э. (фото: nmiu.org)

Напомним, недавно в древнейшем замке Украины обнаружили тайный подвал, в котором нашли настоящий клад.

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