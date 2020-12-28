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Под Киевом Санта-Клаус на параплане бросал детям сладости с неба

Автор: Роман Мирончук

В городе Обухов мужчина в костюме Санта-Клауса на мотопараплане летал над городом и сбрасывал детям с неба конфеты. Малыши были безумно рады такому событию.

Видео праздничной "бомбардировки" подарками опубликовал местный житель Михаил Горогоцкий на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил Санту и отметил, что на видео не сильно видно, но детскую площадку просто забросали сладостями. Теперь около десяти детей знают, что такое новогоднее чудо.

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Под Киевом Санта-Клаус с параплана бросал детям конфеты (фото: facebook.com/saniya.cbr)

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • Незабываемые впечатления! Такая гуляю на площади с малым и здесь Санта с неба. Хоть я и не ем конфет, а собрала больше всех;
  • Вот вам и волшебник, вот и чудо. Я думаю детишкам запомнится. А чего только детишкам?
  • Очень приятно видеть малышей, которые радовались и прыгали в небо и ловили сладости. Верьте в чудеса;
  • Мне дофига лет, но это именно я выше всех прыгала и подрывала малых махать, потому что в моем возрасте уже понимаешь "сторис ничто, а эмоции все!" - надеюсь было слышно, как мы кричали "Спасибо!"

Напомним, в сети началась "трансляция" полета Санта-Клауса. Данные о "координатах" Санты отображает в реальном времени сервис аэронавигации Flightradar.

Мы также писали о том, что скандальная шляпа с главной елки страны вернулась на Софийскую площадь, но уже в другой роли.

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