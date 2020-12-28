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Під Києвом Санта-Клаус на параплані кидав дітям солодощі з неба

Автор: Роман Мирончук

У місті Обухів чоловік у костюмі Санта-Клауса на мотопараплані літав над містом і скидав дітям з неба цукерки. Малюки були дуже раді такій події.

Відео святкового "бомбардування" подарунками опублікував місцевий житель Михайло Горогоцький на своїй сторінці в Facebook.

Він також подякував Санті і зазначив, що на відео не сильно видно, але дитячий майданчик просто закидали солодощами. Тепер близько десяти дітей знають, що таке новорічне диво.

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Під Києвом Санта-Клаус з параплана кидав дітям цукерки (фото: facebook.com/saniya.cbr)

Користувачі мережі також прокоментували це.

  • Незабутні враження! Така гуляю на площі з малим і тут Санта з неба. Хоч я і не їм цукерок, а зібрала більше всіх;
  • Ось вам і чарівник, ось і диво. Я думаю запам'ятається дітлахам. А чого тільки дітворі?
  • Дуже приємно бачити малюків, які раділи і стрибали в небо і ловили солодощі. Вірте в чудеса;
  • Мені дофіга років, але це саме я вище всіх стрибала і підривала малих махати, тому що в моєму віці вже розумієш "сторіс ніщо, а емоції все!" - сподіваюся було чутно, як ми кричали "Спасибі!"

Нагадаємо, в мережі почалася "трансляція" польоту Санта-Клауса. Дані про "координати" Санти показує в реальному часі сервіс аеронавігації Flightradar.

Ми також писали про те, що скандальний капелюх з головної ялинки країни повернувся на Софійську площу, але вже в іншій ролі.

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