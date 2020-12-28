Під Києвом Санта-Клаус на параплані кидав дітям солодощі з неба

У місті Обухів чоловік у костюмі Санта-Клауса на мотопараплані літав над містом і скидав дітям з неба цукерки. Малюки були дуже раді такій події.
Відео святкового "бомбардування" подарунками опублікував місцевий житель Михайло Горогоцький на своїй сторінці в Facebook.
Він також подякував Санті і зазначив, що на відео не сильно видно, але дитячий майданчик просто закидали солодощами. Тепер близько десяти дітей знають, що таке новорічне диво.
Під Києвом Санта-Клаус з параплана кидав дітям цукерки (фото: facebook.com/saniya.cbr)
Користувачі мережі також прокоментували це.
Нагадаємо, в мережі почалася "трансляція" польоту Санта-Клауса. Дані про "координати" Санти показує в реальному часі сервіс аеронавігації Flightradar.
Ми також писали про те, що скандальний капелюх з головної ялинки країни повернувся на Софійську площу, але вже в іншій ролі.