Під Києвом річку закидали каністрами з хімікатами: фото і відео еко-катастрофи

У Київській області невідомі викинули в річку Кізка близько трьох тисяч 20-літрових каністр з хімікатами. При цьому ця річка є притокою річки Ірпінь, яка впадає в Дніпро. Інцидент стався в Бучанському районі на межі сіл Блиставиця і Луб'янка.

Про це розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук, на своїй сторінці в Facebook .

Русло річки було закидане вздовж близько 400 метрів. При цьому разом з каністрами прибрали будівельне сміття і тверді побутові відходи.

Екологічна катастрофа під Києвом (скріншоти з відео)

У роботі також брали участь співробітники ДСНС, поліція, комунальні служби, місцеві жителі, працівники Бучанської міськради. По цій справі розпочато досудове розслідування.

Екологічна катастрофа під Києвом (фото: facebook.com/tarasshapravskii)

За даними Telegram-каналу "Україна в шоці", ті, хто прибирав без респіратора, скаржилися на нудоту.

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.