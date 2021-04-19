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Під Києвом річку закидали каністрами з хімікатами: фото і відео еко-катастрофи

Новость на русском → Київ, Понеділок 19 квітня 2021 22:07
Під Києвом річку закидали каністрами з хімікатами: фото і відео еко-катастрофи Колаж РБК-Україна: під Києвом в річку викинули каністри з хімікатами
Автор: Роман Мирончук

У Київській області невідомі викинули в річку Кізка близько трьох тисяч 20-літрових каністр з хімікатами. При цьому ця річка є притокою річки Ірпінь, яка впадає в Дніпро. Інцидент стався в Бучанському районі на межі сіл Блиставиця і Луб'янка.

Про це розповів Бучанський міський голова Анатолій Федорук, на своїй сторінці в Facebook.

Русло річки було закидане вздовж близько 400 метрів. При цьому разом з каністрами прибрали будівельне сміття і тверді побутові відходи.

Під Києвом річку закидали каністрами з хімікатами: фото і відео еко-катастрофиПід Києвом річку закидали каністрами з хімікатами: фото і відео еко-катастрофиПід Києвом річку закидали каністрами з хімікатами: фото і відео еко-катастрофи

Екологічна катастрофа під Києвом (скріншоти з відео)

У роботі також брали участь співробітники ДСНС, поліція, комунальні служби, місцеві жителі, працівники Бучанської міськради. По цій справі розпочато досудове розслідування.

Під Києвом річку закидали каністрами з хімікатами: фото і відео еко-катастрофиПід Києвом річку закидали каністрами з хімікатами: фото і відео еко-катастрофи

Екологічна катастрофа під Києвом (фото: facebook.com/tarasshapravskii)

За даними Telegram-каналу "Україна в шоці", ті, хто прибирав без респіратора, скаржилися на нудоту.

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.

  • Навіть не вкладається в голові, що таке можливо зробити... що у тих людей в мізках... Дякую за проведену роботу всім причетним!!!
  • Всі, хто брав участь - молодці! Тепер залишається тільки вірити, що наша доблесна поліція все ж знайде злочинців і покарає їх за законом...
  • Молодці!
  • Всім дякую за турботу про довкілля!

Нагадаємо, що під Києвом виявили величезне звалище, де бігають свині, і лежать трупи тварин.

Раніше вчені зробили приголомшливу заяву про нову епоху вимирання планети.

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Новини України Життя Київська область экологическая катастрофа
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