Под Киевом ребята распылили в лифте газовый баллончик и поплатились: видео выходки

Так, судя по записи камеры наблюдения, о своем поступке юнцы явно пожалели. Все потому, что эффект был настолько ощутим, что они не смогли устоять на ногах.

К тому же когда двери лифта открылись, то ребята быстро покинули кабину.

"Вчера в Ирпене (ЖК "Новые метры") отважная троица решила испытать на себе действия перцового баллончика. Все бы ничего, но испытания они решили проводить в лифте. Первые шаги к Премии Дарвина довольно уверенны. Так держать, ребята", - пишет автор публикации.

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