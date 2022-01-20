Под Киевом ребята распылили в лифте газовый баллончик и поплатились: видео выходки

В городе Ирпень Киевской области молодые люди распылили газовый баллончик в лифте. В результате ребята пожалели о своем поступке.
Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".
Так, судя по записи камеры наблюдения, о своем поступке юнцы явно пожалели. Все потому, что эффект был настолько ощутим, что они не смогли устоять на ногах.
К тому же когда двери лифта открылись, то ребята быстро покинули кабину.
"Вчера в Ирпене (ЖК "Новые метры") отважная троица решила испытать на себе действия перцового баллончика. Все бы ничего, но испытания они решили проводить в лифте. Первые шаги к Премии Дарвина довольно уверенны. Так держать, ребята", - пишет автор публикации.
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное:
Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист решил подрабатывать кражами.
Также мы писали, что под Харьковом с восьмого этажа упал лифт с людьми.