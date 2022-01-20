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Под Киевом ребята распылили в лифте газовый баллончик и поплатились: видео выходки

Автор: Татьяна Самарук

В городе Ирпень Киевской области молодые люди распылили газовый баллончик в лифте. В результате ребята пожалели о своем поступке.

Видео инцидента опубликовали в Telegram-канале "Киев Оперативный".

Так, судя по записи камеры наблюдения, о своем поступке юнцы явно пожалели. Все потому, что эффект был настолько ощутим, что они не смогли устоять на ногах.

К тому же когда двери лифта открылись, то ребята быстро покинули кабину.

"Вчера в Ирпене (ЖК "Новые метры") отважная троица решила испытать на себе действия перцового баллончика. Все бы ничего, но испытания они решили проводить в лифте. Первые шаги к Премии Дарвина довольно уверенны. Так держать, ребята", - пишет автор публикации.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное:

  • А почему так мало распылили? Нужно было больше;
  • Было бы прикольно, если бы лифт застрял;
  • А если бы они весь флакон распылили, последствия были бы трагичны;
  • Весело было бы, если бы свет выключили. Вообще головой не думают;
  • Спокойно в лифте проехать нельзя уже;
  • Что-то они расстроенные вышли из лифта.

Ранее мы сообщали, что в Киеве таксист решил подрабатывать кражами.

Также мы писали, что под Харьковом с восьмого этажа упал лифт с людьми.

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