Під Києвом хлопці розпилили в ліфті газовий балончик і поплатилася: відео витівки

Так, судячи з запису камери спостереження, про свій вчинок молодики явно пошкодували. Все тому, що ефект був настільки відчутний, що вони не змогли встояти на ногах.

До того ж коли двері ліфта відкрилися, то хлопці швидко покинули кабіну.

"Вчора в Ірпені (ЖК "Нові метри") відважна трійця вирішила випробувати на собі дії перцевого балончика. Все б нічого, але випробування вони вирішили проводити в ліфті. Перші кроки до премії Дарвіна досить впевнені. Так тримати, хлопці", - пише автор публікації.

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