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В Киеве таксист решил подрабатывать кражами: как работала схема

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Киев, Четверг 20 января 2022 09:54
В Киеве таксист решил подрабатывать кражами: как работала схема В Киеве таксист оказался вором (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Дарницком районе Киева задержали таксиста, который решил подрабатывать воровством. Он вскрывал чужие авто и похищал оттуда катализаторы.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Сам мужчина приехал в Украину из Туркменистана.

Таксист 1995 года рождения ночью воровал катализаторы с припаркованных автомобилей.

Правоохранители задержали его "на горячем" при попытке совершить кражу. Позже выяснилось, что за одну ночь он обчистил две машины.

"С первой, также Mitsubishi, которая была припаркована на Чорновола, 20/2, ему удалось срезать и украсть катализатор", - сказано в сообщении.

Полиция подозревает иностранца в других аналогичных преступлениях в Киеве.

В Киеве таксист решил подрабатывать кражами: как работала схемаТаксист из Киева промышлял кражами из авто (фото: Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, два таксиста убили украинского врача ради кошелька.

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