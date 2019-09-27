Под Киевом ребенок покалечился на детской площадке: все подробности

На детской площадке в городе Украинка Киевской области тяжело травмировался мальчик. О происшествии сообщили на сайте городского совета города Украинка.

Маленького мальчика экстренно госпитализировали и на данный момент неизвестно, в каком состоянии он находится. Как объяснили в пресс-службе городского совета, современная детская площадка не была оборудована специальными защитными деталями.

Ребенок травмировался на детской площадке в Украинке (Фото: facebook.com/vykonkom.ukrainka)

"Сейчас специалисты ПОЖ проводят полную проверку детских площадок по городу. Те конструкции, которым более восьми лет, будут заменены или отремонтированы полностью, как того требует стандарт. Также ведутся переговоры с киевской фирмой о дополнении площадок города защитными деталями, которые возможно и были предусмотрены в проекте, но почему-то не были установлены исполнителем с самого начала", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ребенок травмировался на детской площадке в Украинке (Фото: facebook.com/vykonkom.ukrainka)

Также сообщается, что на нескольких объектах на этой неделе уже установили защитные детали, чтобы дети могли играть и не подвергаться опасности.

"Мальчик находится в больнице и весь город, затаив дыхание, ждет хороших новостей о его состоянии", - отметили в пресс-службе.

В социальных сетях пользователи возмущены происшествием и отмечают, что ранее уже обращались в колл-центр с заявками о том, что на детских площадках есть проблемы.

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