Під Києвом дитина покалічилася на дитячому майданчику: усі подробиці

На дитячому майданчику в місті Українка Київської області важко травмувався хлопчик. Про подію повідомили на сайті міської ради міста Українка.

Маленького хлопчика екстрено госпіталізували і на даний момент невідомо, в якому стані він знаходиться. Як пояснили в прес-службі міської ради, сучасний дитячий майданчик не був обладнаний спеціальними захисними деталями.

Дитина травмувалася на дитячому майданчику в Українці (Фото: facebook.com/vykonkom.ukrainka)

"Зараз фахівці ПОЖ проводять повну перевірку дитячих майданчиків по місту. Ті конструкції, яким більше восьми років, буде замінено або відремонтовані повністю, як того вимагає стандарт. Також ведуться переговори з київською фірмою про доповнення майданчиків міста захисними деталями, які можливо і були передбачені в проекті, але чомусь не були встановлені виконавцем з самого початку", - сказано в повідомленні прес-служби.

Дитина травмувалася на дитячому майданчику в Українці (Фото: facebook.com/vykonkom.ukrainka)

Також повідомляється, що на кількох об'єктах на цьому тижні вже встановили захисні деталі, щоб діти могли грати і не наражатися на небезпеку.

"Хлопчик знаходиться в лікарні і все місто, затамувавши подих, чекає гарних новин про його стан", - відзначили в прес-службі.

У соціальних мережах користувачі обурені випадком і відзначають, що раніше вже зверталися в колл-центр із заявками про те, що на дитячих майданчиках є проблеми.

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