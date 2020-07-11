Под Киевом ребенка укусила неизвестная ядовитая змея

Под Киевом ядовитая змея укусила 13-летнего мальчика, в результате чего ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести, однако его самочувствие очень резко стало ухудшаться.

Инцидент произошел в селе Старое возле Борисполя, когда парень пас гусей в поле. Об этом рассказали в Бориспольской больнице интенсивного лечения в Facebook.

В медучреждении не было противозмеиной сыворотки, которую вообще редко можно найти в украинских больницах. Поэтому специалисты приемного оказали первую помощь и договорились с токсикологическим отделением Охматдета о срочной госпитализации пациента.

Там подростку ввели сыворотку, и уже на следующее утро состояние парня нормализовалось.

Точно не известно, какая именно змея атаковала мальчика. По словам его матери, на сына напала черная гадюка с желтым хвостом, когда он был в поле. Однако медики отмечают, что это также мог быть укус медянки.

Так или иначе, врачи после проведения анализов на токсины в Охматдете убеждены, что змея была ядовитой.

Бориспольские медики добавили, что всего за год к ним в приемное отделение клиники поступает 3-4 пациентов с укусами ядовитых змей.

Спасатели ГСЧС призывают украинцев будь предельно внимательными в "змеиных" местах: это высокая трава, кусты, лес.

Также важно помнить: отправляясь в лес или на поляны лучше надевать высокую, плотную обувь, которое змея не прокусит.

После атаки змеи на ребенка оказалось, что в Борисполе в больнице нет сыворотки против яда (фото: facebook.com/knpbblil)

Ранее сообщалось, что украинские крупные города атакуют ядовитые змеи, которые заползают в парки посреди дня.

Также мы писали о том, что недавно под Харьковом ядовитая змея укусила ребенка на семейном пикнике.