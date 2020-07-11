Під Києвом дитину вкусила невідома отруйна змія

Під Києвом отруйна змія вкусила 13-річного хлопчика, в результаті чого дитину госпіталізували в стані середньої тяжкості, однак його самопочуття дуже різко стало погіршуватися.

Інцидент стався в селі Старе біля Борисполя, коли хлопець пас гусей у полі. Про це розповіли в Бориспільській лікарні інтенсивного лікування у Facebook.

У медзакладі не було протизміїної сироватки, яку взагалі рідко можна знайти в українських лікарнях. Тому фахівці приймального надали першу допомогу та домовились із токсикологічним відділенням Охматдиту про термінову госпіталізацію пацієнта.

Там підлітку ввели сироватку, і вже на наступний ранок стан хлопця нормалізувався.

Точно не відомо, яка саме змія атакувала хлопця. За словами його матері, на сина напала чорна гадюка з жовтим хвостом, коли він був у полі. Однак медики зазначають, що це також міг бути укус мідянки.

Так чи інакше, лікарі після проведення аналізів на токсини в Охматдиті переконані, що змія була отруйною.

Бориспільські медики додали, що всього за рік до них в приймальне відділення клініки надходить 3-4 пацієнтів з укусами отруйних змій.

Рятувальники ДСНС закликають українців будь гранично уважними в "зміїних" місцях: це висока трава, кущі, ліс.

Також важливо пам'ятати: вирушаючи в ліс або на галявини краще взувати високе, щільне взуття, котре змія не прокусить.

Після атаки змії на дитину виявилося, що в Борисполі в лікарні немає сироватки проти отрути (фото: facebook.com/knpbblil)

Раніше повідомлялося, що українські великі міста атакують отруйні змії, які заповзають у парки посеред дня.

Також ми писали про те, що нещодавно під Харковом отруйна змія вкусила дитину на сімейному пікніку.