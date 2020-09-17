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Под Киевом пылает военный полигон: людей просят не покидать дома (фото)

Девички, Четверг 17 сентября 2020 21:26
Под Киевом пылает военный полигон: людей просят не покидать дома (фото)
Под Киевом случился пожар на военном полигоне (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На полигоне в Девичках пожар вспыхнул уже второй раз за год

Под Киевом вспыхнул пожар на территории военного полигона ВСУ в Девичках. Жителей военного городка призвали не покидать дома из-за сильного дыма и пламени, чтобы не подвергаться опасности.

Об инциденте 17 сентября сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Лесной пожар начался около двух часов дня, и для тушения привлекли не только пожарных ГСЧС, но также и военнослужащих в/ч А2399.

Кроме того, в ликвидации распространения огня принимают участие бойцы Нацгвардии и лесники.

Военные рассказали, что в место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части. Всего же с огненной стихией борются 120 военнослужащих, также привлекли 3 единицы пожарной техники.

"Уважаемые жители военного городка, пожалуйста сохраняйте спокойствие, следуйте противопожарной безопасности и по возможности оставайтесь дома!" - говорится в сообщении.

Отметим, что в этом году это уже второй пожар на полигоне в Девичках. В прошлый раз в апреле пламя охватило более 150 га, и к тушению привлекали авиацию.

Под Киевом пылает военный полигон: людей просят не покидать дома (фото)

Под Киевом вспыхнул пожар на военном полигоне (фото: facebook.com/UkrainianLandForces)

Ранее мы писали о том, что под Николаевом вспыхнул масштабный пожар на территории заповедника, и спасатели показали видео, как тушили пламя на территории "Еланецкой степи".

Напомним также, что в начале сентября под Луганском вспыхнул масштабный пожар на открытой местности, и во время ликвидации погиб один военный. Огонь удалось потушить спустя 6 дней.

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