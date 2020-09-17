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Під Києвом горить військовий полігон: людей просять не залишати домівки (відео)

Дівички, Четвер 17 вересня 2020 21:26
Під Києвом горить військовий полігон: людей просять не залишати домівки (відео)
Під Києвом сталася пожежа на військовому полігоні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На полігоні в Дівичках пожежа спалахнула вже вдруге за рік

Під Києвом спалахнула пожежа на території військового полігону ЗСУ у Дівичках. Жителів військового містечка закликали не залишати домівки через сильний дим та полум'я, щоб не наражатися на небезпеку.

Про інцидент 17 вересня повідомили в прес-службі Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Лісова пожежа почалася близько двох годин дня, і для гасіння залучили не тільки пожежників ДСНС, але також і військовослужбовців в/ч А2399.

Крім того, у ліквідації поширення вогню беруть участь бійці Нацгвардії та лісники.

Військові розповіли, що на місце пожежі відразу виїхав черговий пожежний розрахунок військової частини. Всього ж з вогняною стихією борються 120 військовослужбовців, також залучили 3 одиниці пожежної техніки.

"Шановні мешканці військового містечка, будь ласка, зберігайте спокій, дотримуйтесь протипожежної безпеки та по можливості залишайтеся вдома!" - йдеться в повідомленні.

Під Києвом горить військовий полігон: людей просять не залишати домівки (відео)

Під Києвом спалахнула пожежа на військовому полігоні (фото: facebook.com/UkrainianLandForces)

Зауважимо, що в цьому році це вже друга пожежа на полігоні в Дівичках. Минулого разу у квітні полум'я охопило понад 150 га, і до гасіння залучали авіацію.

У мережі з'явилося відео сьогоднішньої пожежі в лісі біля військового полігону.

Відео: Під Києвом спалахнула пожежа на військовому полігоні у Дівичках

Раніше ми писали про те, що під Миколаєвом спалахнула масштабна пожежа на території заповідника, і рятувальники показали відео, як гасили полум'я на території "Єланецького степу".

Нагадаємо також, що на початку вересня під Луганськом спалахнула масштабна пожежа на відкритій місцевості, та під час ліквідації загинув один військовий. Вогонь вдалося загасити через 6 днів.

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