Под Киевом пьяный водитель на "чудо-транспорте" устроил погоню с копами (фото)

Под Киевом патрульные задержали пьяного водителя на самодельном тракторе, который нарушал правила дорожного движения. ДТП произошло в селе Сосновое Переясла-Хмельницкого района. Внимание копов привлек чудо-транспорт, за которым водитель игнорировал сигналы патрульных. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Патрульные начали погоню за правонарушителем и продолжали требовать остановиться с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя. Однако водитель остановился только во дворе дома. Оказалось, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Когда водитель увидел копов, он начал ругаться матом и попытался спастись бегством. Поэтому инспекторам пришлось применили наручники.

Фото: Владелец чудо-транспорта (patrol.police.gov.ua)

На транспортное средство местный житель никаких документов не предоставил. А на вопрос инспекторов, откуда взялся чудо-трактор, не захотел отвечать.

Правонарушителя правоохранители доставили в местный отдел полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств.

Как мы ранее писали, в Киеве в стельку пьяный прокурор колесил по городу и сбежал от копов в кусты (фото, видео).

Как мы ранее писали, в Харькове произошло смертельное ДТП с двумя жертвами. Ночью автомобили "Жигули" и BMW устроили гонки, которые закончились аварией около двух часов ночи на Московском проспекте.