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В Киеве в стельку пьяный прокурор колесил по городу и сбежал от копов в кусты (фото, видео)

STYLERЖизнь    27.07.2019 - 09:40
В Киеве в стельку пьяный прокурор колесил по городу и сбежал от копов в кусты (фото, видео)
Иллюстративное фото (pixabay.com)

От прохождения теста на алкоголь прокурор наотрез отказался

В Киеве полиция остановила пьяного водителя, который оказался прокурором Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры. Чиновник не успел совершить ДТП, так как очевидцы доложили патрульным о его состоянии. Инцидент произошел на Голосеевском проспекте.

Леляк Ярослав Александрович управлял автомобилем Chevrolet Cruz, будучи изрядно выпившим. Проходить тест на алкоголь он наотрез отказался. Прокурор не понимал, почему его остановила полиция, зачем у него забирают документы и просят пройти тест на драгере. К тому же, он все время икал.

В Киеве в стельку пьяный прокурор колесил по городу и сбежал от копов в кусты (фото, видео)Фото: Пьяный прокурор Леляк Ярослав (kiev.informator.ua)

Отмечается, что он еле говорил, у него заплетался язык. После долгих переговоров с патрульными, Леляк якобы согласился пройти алкотест, но как оказалось, он задумал хитрый план - удрать от полицейских. Прокурор проворно прыгнул в кусты, перед этим закрыв свой автомобиль.

В Киеве в стельку пьяный прокурор колесил по городу и сбежал от копов в кусты (фото, видео)Фото: Во время разговора с полицией он все время икал (kiev.informator.ua)

Напомним, что по закону правоохранители не могут задержать прокурора, если не был выявлен факт ДТП. Ему просто придет повестка в суд, а машину заберут на штрафплощадку.

Видео: Прокурора остановили в Киеве (kiev.informator.ua)

Как мы ранее писали, в Харькове произошло смертельное ДТП с двумя жертвами. Ночью автомобили "Жигули" и BMW устроили гонки, которые закончились аварией около двух часов ночи на Московском проспекте. 

Кстати, в Ровенской области патрульная полиция задержала горе-водителя, который был пьян в стельку.

В Киеве в общественном туалете разбился мужчина: детали инцидента Кличко заявил о попытке Богдана навязать "кураторов" по Киеву
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