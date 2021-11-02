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Под Киевом пьяный "коп" в ДТП убил 19-летнего парня: первые подробности

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Біла Церква, Вторник 02 ноября 2021 09:04
Под Киевом пьяный "коп" в ДТП убил 19-летнего парня: первые подробности Коллаж РБК-Украина: в ДТП под Киевом из-за пьяного полицейского погиб человек
Автор: Светлана Мащенко

Из-за пьяного полицейского в дорожно-транспортном происшествии в Белой Церкви, что под Киевом, погиб 19-летний парень. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения правоохранителю.

Об этом сообщает Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве.

Авария произошла ночью 28 октября. Известно, что полицейский батальона патрульной полиции города Белая Церковь завозил домой своего 19-летнего друга, с которым они до этого отдыхали вместе.

В какой-то момент произошел занос машины из-за превышения скорости, и машина влетела передней частью в бетонный столб.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.

Под Киевом пьяный &quot;коп&quot; в ДТП убил 19-летнего парня: первые подробности

Коллаж РБК-Украина: Результат пьяной езды под Киевом (фото: facebook.com/DBRKyiv)

В результате ДТП пассажир получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу, где на следующий день скончался.

Сейчас правоохранителя подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее мы писали, что звезда сериала "Пес" попал в ДТП в Киеве.

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