Под Киевом пьяный "коп" в ДТП убил 19-летнего парня: первые подробности
Из-за пьяного полицейского в дорожно-транспортном происшествии в Белой Церкви, что под Киевом, погиб 19-летний парень. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения правоохранителю.
Об этом сообщает Территориальное управление Государственного бюро расследований в Киеве.
Авария произошла ночью 28 октября. Известно, что полицейский батальона патрульной полиции города Белая Церковь завозил домой своего 19-летнего друга, с которым они до этого отдыхали вместе.
В какой-то момент произошел занос машины из-за превышения скорости, и машина влетела передней частью в бетонный столб.
Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.
Коллаж РБК-Украина: Результат пьяной езды под Киевом (фото: facebook.com/DBRKyiv)
В результате ДТП пассажир получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в Белоцерковскую городскую больницу, где на следующий день скончался.
Сейчас правоохранителя подозревают в нарушении правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспорта в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины).
Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
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