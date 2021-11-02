ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Під Києвом п'яний "коп" в ДТП вбив 19-річного хлопця: перші подробиці

Новость на русском →
Біла Церква, Вівторок 02 листопада 2021 09:04
Під Києвом п'яний "коп" в ДТП вбив 19-річного хлопця: перші подробиці Колаж РБК-Україна: в ДТП під Києвом через п'яного поліцейського загинула людина
Автор: Світлана Мащенко

Через п'яного поліцейського в дорожньо-транспортній пригоді в Білій Церкві, що під Києвом, загинув 19-річний хлопець. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу правоохоронцеві.

Про це повідомляє Територіальне управління Державного бюро розслідувань У Києві.

Автотроща сталася вночі 28 жовтня. Відомо, що поліцейський батальйону патрульної поліції міста Біла Церква завозив додому свого 19-річного друга, з яким вони до цього відпочивали разом.

У якийсь момент стався занос автівки через перевищення швидкості, і машина влетіла передньою частиною в бетонний стовп.

Відео можна подивитися за посиланням.. Обережно, 18+.

Під Києвом п'яний &quot;коп&quot; в ДТП вбив 19-річного хлопця: перші подробиці

Колаж РБК-Україна: Результат п'яної їзди під Києвом (фото: facebook.com/DBRKyiv)

У результаті автопригоди пасажир отримав серйозні тілесні пошкодження та був госпіталізований до Білоцерківської міської лікарні, де наступного дня помер.

Наразі правоохоронця підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до десяти років.

Раніше ми писали, що зірка серіалу "Пес" потрапив в ДТП в Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТП
LITE
Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела
Свято 2 листопада: що заборонено робити сьогодні і у кого день ангела