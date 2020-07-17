Под Киевом пьяная компания напала на ветерана АТО и его маму: полиция разводит руками

Под Киевом пьяная компания набросилась на ветерана АТО Аркадия Бицюру после замечания и просьбы выключить громкую музыку, которая звучала на весь двор во время их попойки. Также хулиганы грубо оттолкнули маму бывшего военного, в результате чего пенсионерка перекинулась через лавочку и ударилась головой.

Пожилую женщину госпитализировали, медики диагностировали у нее многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Об этом сообщила журналистка Леся Полищук в своем Facebook.

Инцидент произошел в Белой Церкви под окнами жилых домов во дворе. Компания парней и девушек решили устроить пьянку прямо тут и вытащили колонку и врубили "блатняк" на всю громкость. На возмущение жителей отвечали матом и угрозами.

Когда к ним вышел Бицюра с замечаниями, те отреагировали агрессивно и устроили потасовку.

"Ну если бы вы его увидели, то сказали бы "интелигентный улыбающийся дядя, лет шестидесяти". Вышел и попросил пацанов прекратить это надругательство над прекрасным летним вечером. Разогретые алкоголем и уверенные в своей безнаказанности... они сразу кинулись к Аркадию, он схватил колонку за ремень, всем своим видом показывая, что такое не пройдет, но "быдлячий" менталитет исключает наличие ума. Началась драка", - говорится в материале.

Когда на место инцидента прибыли полицейские и "скорая", чтобы отвезти в больницу пострадавшую маму ветерана Аду Васильевну, хулиганы написали на Аркадия заявление из-за разбитой колонки и прямо при "копах" оскорбляли мужчину и требовали денег.

Бицюра со своей мамой также написали заявления в полицию в связи с нападением.

"Но через пару дней к ним пришли еще двое быков и "конкретно объяснили", что Аркадий должен десять тысяч за колонку, иначе "пи**а тебе дед", - пишет Полищук.

Сейчас правоохранители собираются закрыть дело Ады Васильевны и Аркадия - мол, поздно проведена судмедэкспертиза и невозможно доказать факты побоев, по непонятной причине не приняв во внимание заключения врачей после госпитализации пенсионерки.

"Вопрос в конце концов - кто же будет отвечать перед судом - пьяное быдло или герой?" - говорится в сообщении.

Аркадий Бицюра с позывным "Бич" три года воевал на Донбассе в зоне АТО с оккупантами. Он отправился на передовую в 56-летнем возрасте с самого начала российской военной интервенции в 2014-м. Имеет очень символический личный подарок от легендарного Василия Слипака "Мифа".

Ветеран прокомментировал нападение на него во дворе собственного дома и заявил, что хочет, чтобы все было по закону.

Аркадий Бицюра с позывным "Бич" (фото: facebook.com/Bitsyura)

Напомним, что на днях в Днепре мужчину избили до потери сознания посреди улицы, и никто не обращал внимания.

Ранее мы писали о том, что в Днепре проучили маршрутчика-хама, который отказал ветерану АТО с инвалидностью.