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В Днепре мужчину избили до потери сознания посреди улицы: никто не обращал внимания

Четверг 09 июля 2020 11:39
В Днепре мужчину избили до потери сознания посреди улицы: никто не обращал внимания
В Днепре сильно избили горожанина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Днепре на остановке общественного транспорта произошла драка

В Днепре среди бела дня, на остановке общественного транспорта возле железнодорожного вокзала жестоко избили мужчину. Он потерял сознание, а никто из прохожих на это не реагировал, все проходили мимо.

Как сообщает Днепр Оперативный, инцидент произошел 7 июля. Как видно на видео, двое мужчин вышли из салона трамвая. Один их них внезапно нанес другому несколько ударов по голове. Из-за сильных ударов пострадавший упал и долго не мог встать. В этот момент прохожие не обращали внимание на происходящее – люди просто проходили мимо.

Остается непонятным, когда же начался конфликт: в салоне общественного транспорта или уже на улице, но равнодушие людей просто поражает.

В Днепре на улице избивали мужчину (видео: YouTube)

Как мы ранее сообщали, во Львове в одном из дворов Сиховского района толпа детей жестоко избивала своего ровесника. При этом дети не реагировали на замечания взрослых. Хулиганы напали на ребенка на ступенях возле подъезда дома.

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