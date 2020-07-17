Під Києвом п'яна компанія напала на ветерана АТО і його маму: поліція розводить руками

Під Києвом п'яна компанія накинулася на ветерана АТО Аркадія Біцюру після зауваження та прохання вимкнути гучну музику, яка лунала на весь двір під час пиятики. Також хулігани грубо відштовхнули маму колишнього військового, в результаті чого пенсіонерка перекинулася через лавочку і вдарилася головою.

Літню жінку госпіталізували до лікарні, медики діагностували у неї численні забої та струс мозку. Про це повідомила журналістка Леся Поліщук у своєму Facebook.

Інцидент стався в Білій Церкві під вікнами житлових будинків у дворі. Компанія молодиків вирішила влаштувати п'янку прямо тут і витягла колонку та врубила "блатняк" на всю гучність. На обурення жителів відповіли лайкою і погрозами.

Коли до них вийшов Біцюра із зауваженнями, ті відреагували агресивно і влаштували бійку.

"Ну якби ви його побачили, то сказали б "інтелігентний усміхнений дядечко, років шестидесяти". Вийшов і попросив пацанів припинити цю наругу над чудовим літнім вечором. Розігріті алкоголем і впевнені у своїй безкарності... вони відразу кинулися до Аркадія, він схопив колонку за ремінь, всім своїм виглядом показуючи, що таке не пройде, але "бидлячий" менталітет виключає наявність розуму. Почалася бійка", - йдеться в матеріалі.

Коли на місце інциденту прибули поліцейські та "швидка", щоб відвезти до лікарні потерпілу маму ветерана Аду Василівну, хулігани написали заяву на Аркадія через розбиту колонку й прямо при "копах" ображали чоловіка і вимагали грошей.

Бицюра зі своєю мамою також написали заяви до поліції у зв'язку з нападом.

"Але через кілька днів до них прийшли ще двоє биків і "конкретно пояснили", що Аркадій винен десять тисяч за колонку, інакше "пі**а тобі дід", - пише Поліщук.

Зараз правоохоронці збираються закрити справу Ади Василівни та Аркадія - мовляв, пізно проведена судмедекспертиза і неможливо довести факти побоїв, з незрозумілої причини не взявши до уваги висновки лікарів після госпіталізації пенсіонерки.

"Питання врешті решт - хто ж буде відповідати перед судом - п'яне бидло чи герой?" - йдеться в повідомленні.

Аркадій Бицюра з позивним "Біч" три роки воював на Донбасі в зоні АТО з окупантами. Він відправився на передову в 56-річному віці з самого початку російської військової інтервенції в 2014-му. Має дуже символічний особистий подарунок від легендарного Василя Сліпака "Міфа".

Ветеран прокоментував напад на нього у дворі власного будинку і заявив, що хоче, щоб усе було по закону.

Аркадій Біцюра з позивним "Біч" (фото: facebook.com/Bitsyura)

Нагадаємо, що днями у Дніпрі чоловіка побили до втрати свідомості посеред вулиці, і ніхто не звертав уваги.

Раніше ми писали про те, що у Дніпрі провчили маршрутчика-хама, який відмовив ветерану АТО з інвалідністю.