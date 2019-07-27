Под Киевом пропал подросток, у которого астма: фото и приметы

Коллаж (РБК-Украина)

На связь с родственниками 15-летний мальчик не выходит

В Киевской области в городе Фастов пропал 15-летний мальчик Колесниченко Денис. Подросток ушел из дома по адресу Зинченко, 1 и больше не появлялся. родственники бьют тревогу и просят помочь найти ребенка. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Несовершеннолетний исчез 25 июля днем, около 12.40. У подростка астма и он носит с собой аэрозольный балончик "Сальбутамол". Также мальчик прихрамывает на правую ногу.

Приметы пропавшего ребенка: на вид 16-17 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза карие, смуглый, волосы темные, короткие по бокам и удлиненные сверху.

Фото: Колесниченко Денис (пресс-служба полиции)

Он был одет: сине-черные текстильные кроссовки, шорты до колен черные, реглан серый с цветной эмблемой впереди. С собой у него была сумка "бананка" темно-синего цвета.

Всем, кто видел подростка или что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить в полицию и позвонить по номеру "102".

Как мы ранее писали, полиция ищет 13-летнюю Суденко Валерию Владимировну, которая сутки уже не появлялась дома. Последний раз ребенка видели 24 июля в Деснянском районе Киева на улице Лаврухина. Об этом сообщает столичная полиция.

Также мы сообщали о том, что в Виннице автомобиль скорой помощи сбил 14-летнуюю девочку, которая переезжала дорогу на велосипеде. В момент ДТП автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками и сиреной.