Під Києвом пропав підліток, у якого астма: фото і прикмети

Колаж (РБК-Україна)

На зв'язок з родичами 15-річний хлопчик не виходить

У Київській області в місті Фастів зник 15-річний хлопчик Колесніченко Денис. Підліток пішов з дому за адресою Зінченко, 1 і більше не з'являвся. Родичі б'ють на сполох і просять допомогти знайти дитину. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Неповнолітній зник 25 липня вдень, близько 12.40. У підлітка астма і він носить з собою аерозольний балончик "Сальбутамол". Також хлопчик кульгає на праву ногу.

Прикмети зниклої дитини: на вигляд 16-17 років, зріст 170 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя овальне, очі карі, смаглявий, волосся темне, коротке з боків і подовжені зверху.

Фото: Колесніченко Денис (прес-служба поліції)

Він був одягнений: синьо-чорні текстильні кросівки, шорти до колін чорні, реглан сірий з кольоровою емблемою попереду. З собою має сумку "бананка" темно-синього кольору.

Всім, хто бачив підлітка або що-небудь знає про його місцезнаходження, просять повідомити в поліцію і зателефонувати за номером "102".

Як ми раніше писали, поліція шукає 13-річну Суденко Валерію Володимирівну, яка добу вже не з'являлася вдома. Востаннє дитину бачили 24 липня в Деснянському районі Києва на вулиці Лаврухіна. Про це повідомляє столична поліція.

Також ми повідомляли про те, що у Вінниці автомобіль швидкої допомоги збив 14-річну дівчинку, яка переїжджала дорогу на велосипеді. У момент ДТП автомобіль рухався з ввімкненими проблисковими маячками та сиреною.