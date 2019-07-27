Под Киевом произошло экологическое ЧП: все подробности

Под Киевом, в городе Бортничи произошло экологическое ЧП. Был зафиксирован очередной залповый сброс на очистные сооружения станции аэрации, куда поступили стоки со значительным превышением нормативных показателей в канализационную сеть. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевводоканал".

Экологическое ЧП было зафиксировано 26 июля около 8:45 в приемной камере песколовки II блока БСА. В воде были обнаружены пятна загрязнений маслянистого типа. По предварительным данным, причина загрязнений - залповый сброс нефтепродуктов. Эксперты взяли пробы и направили на анализ в химико-бактериологическую лабораторию.

Залповый сброс — это сброс сточных вод с концентрациями загрязняющих веществ, превышающих более чем в 20 раз допустимые величины показателей. Такие сбросы выводят из строя оборудование, требуют больших финансовых затрат и времени на очистку, негативно влияют не экологию.

Под Киевом произошло экологическое ЧП (фото: vodokanal.kiev.ua)

"Киевводоканал" напоминает, что нарушение Правил приема сточных вод наказывается согласно действующему законодательству. Силами Департамента экологического надзора Киевводоканала сформирован оперативные группы по выявлению нарушителей Правил приема сточных вод.

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