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Под Киевом произошла жуткая трагедия: двое детей провалились в выгребную яму

Автор: Владимир Костырин

Под Киевом дети упали в выгребную яму в общественном туалете, расположенного на территории бывшей базы отдыха в селе Кийлов Бориспольского района. В результате ЧП погибла 10-летняя девочка, а ее 4-летний брат был госпитализирован в больницу в бессознательном состоянии.

Об этом 15 июня передали в пресс-службе полиции Киевской области.

Как было установлено, малыши из семьи ромов, которая три дня назад прибыла в село из Ужгорода и заселилась в доме по соседству с этой базой отдыха, попросили охранника пустить их в уличный туалет. В помещении внезапно мальчик провалился в сантехническое отверстие, и тогда сестра попыталась его спасли, но тоже упала в яму.

Дети стали кричать и звать на помощь. Охранник бросился доставать малышей, и вместе с другим свидетелем обоих удалось достать из ямы уже в бессознательном состоянии.

Вызвали "скорую", но прибывшие на место происшествия медики только констатировали смерть девочки. Мальчика доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Правоохранители и представители службы по делам детей работали на месте трагического ЧП, выясняя обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Под Киевом девочка погибла после падения в выгребную яму в туалете на базе отдыха, а мальчик попал в реанимацию (фото: kv.npu.gov.ua)

Напомним, недавно под Днепром мужчина умер от отравления канализационными газами, второй попал в больницу.

Также мы писали о том, что ранее в Кривом Роге девочку засосала трясина из щебня от коммунальщиков, которую даже огораживать не стали.

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