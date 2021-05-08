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Под Днепром мужчина умер от отравления канализационными газами, второй попал в больницу

Новина українською → Днепропетровская область, Суббота 08 мая 2021 14:59
Под Днепром мужчина умер от отравления канализационными газами, второй попал в больницу Фото: под Днепром мужчина умер от вони в выгребной яме (dp.dsns.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Под Днепром мужчины занимались работами в выгребной яме, и в результате отравления канализационными газами один из них умер, а второй попал в больницу. Состояние пострадавшего медики оценили как средней тяжести.

Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Инцидент произошел вчера днем в поселке городского типа Слобожанское. Мужчины около одного из домохозяйств на улице Станция Березановская полезли в выгребную яму, чтобы заменить фекальный насос.

Через некоторое время они потеряли сознание. Местные жители вызвали спасателей и "скорую", но дожидаться их приезда не стали, и, рискуя собственной жизнью, спасли одного из работников.

Сотрудники неотложки госпитализировали мужчину 1981 года рождения в Днепровскую городскую клиническую больницу №4.

Другого мужчину, 1969 года рождения, сотрудники пожарно-спасательной части достали из ямы уже без признаков жизни. Специалисты ГСЧС могли проводить работы только с защитными респираторами.

Когда несчастного вытащили на поверхность, медики только констатировали его смерть.

Для выполнения работ было привлечено 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники ГСЧС.

Под Днепром мужчина умер от отравления канализационными газами, второй попал в больницу

Под Днепром мужчина умер от отравления канализационными газами в выгребной яме (фото: dp.dsns.gov.ua)

Напомним, что прошлым летом под Киевом во время чистки канализации погибли трое человек, и еще одного мужчину госпитализировали.

Также мы писали о том, что недавно в Славянске от смертельного отравления умер американец и маленькая дочь его любимой.

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Новости Украины Происшествия Днепропетровская область отравление ГСЧС канализация преступления инцидент
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