Под Днепром мужчина умер от отравления канализационными газами, второй попал в больницу
Под Днепром мужчины занимались работами в выгребной яме, и в результате отравления канализационными газами один из них умер, а второй попал в больницу. Состояние пострадавшего медики оценили как средней тяжести.
Об этом передали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел вчера днем в поселке городского типа Слобожанское. Мужчины около одного из домохозяйств на улице Станция Березановская полезли в выгребную яму, чтобы заменить фекальный насос.
Через некоторое время они потеряли сознание. Местные жители вызвали спасателей и "скорую", но дожидаться их приезда не стали, и, рискуя собственной жизнью, спасли одного из работников.
Сотрудники неотложки госпитализировали мужчину 1981 года рождения в Днепровскую городскую клиническую больницу №4.
Другого мужчину, 1969 года рождения, сотрудники пожарно-спасательной части достали из ямы уже без признаков жизни. Специалисты ГСЧС могли проводить работы только с защитными респираторами.
Когда несчастного вытащили на поверхность, медики только констатировали его смерть.
Для выполнения работ было привлечено 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники ГСЧС.
Под Днепром мужчина умер от отравления канализационными газами в выгребной яме (фото: dp.dsns.gov.ua)
Напомним, что прошлым летом под Киевом во время чистки канализации погибли трое человек, и еще одного мужчину госпитализировали.
Также мы писали о том, что недавно в Славянске от смертельного отравления умер американец и маленькая дочь его любимой.