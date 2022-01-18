Под Киевом продают средневековый замок: как выглядит предложение за миллион долларов

"Всего в 8 км от шумной столицы и вы попадаете в сказку на яву. На большой, зеленой территории поместья (1,2 га земли) расположен сам замок (500 м. кв.), домик охраны или персонала с гаражом и подсобными помещениями (150 м. кв.), конюшня на две лошади (120 м. кв.) и собственный плац", - сказано в объявлении.

Отмечается, что на территории поместья выполнен ландшафтный дизайн, есть озеро, беседка и фонтанчик, фруктовый сад, розарий.

Что представляет собой сам замок

Автор объявления не скупится на эпитеты в описании недвижимости.

"Распахивая двери роскошного, величественного и немного таинственного замка, мы попадаем в средневековье... нас встречают величавые 12-метровые потолки холла, антикварная мебель французского происхождения (которая доставлялась в Украину кораблями", - сказано в объявлении.

В замке есть много комнат, среди которых: столовая, каминный зал, кабинет, библиотека, хозяйские покои (с собственной ванной комнатой и гардеробной), телевизионная, винный погреб, гостевая спальня, кухня, хозяйственный блок и даже специальная комната для шуб.

Автор пишет, что замок построен так, что вам не придется делать тут ремонт.

Кроме того, любую из вышеупомянутых комнат можно легко переделать в дополнительную спальню (детскую, гостевую, игровую, караоке и прочие), пишет владелец.

Также в замке имеется две террасы, где за чашечкой кофе можно любоваться невероятной красоты розарием, садом и журчащим фонтанчиком.

Смотрите на фото сами, как выглядить недвижимость под Киевом.

Под Киевом продают замок (фото: Оксана Матвеева)