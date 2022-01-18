Під Києвом продають середньовічний замок: як виглядає пропозиція за мільйон доларів

"Всього в 8 км від галасливої столиці і ви попадете в казку на яву. На великій, зеленій території маєтку (1,2 га землі) розташований сам замок (500 м.кв.), будиночок охорони або персоналу з гаражем і підсобними приміщеннями (150 м. кв.), стайня на два коні (120 м. кв.) і власний плац", - сказано в оголошенні.

Відзначається, що на території маєтку виконаний ландшафтний дизайн, є озеро, альтанка і фонтанчик, фруктовий сад, розарій.

Що являє собою сам замок

Автор оголошення не скупиться на епітети в описі нерухомості.

"Відкриваючи двері розкішного, величного і трохи таємничого замку, ми потрапляємо в середньовіччя... нас зустрічають величаві 12-метрові стелі холу, антикварні меблі французького походження (які доставлялися в Україну кораблями", - сказано в оголошенні.

У замку є багато кімнат, серед яких: їдальня, камінний зал, кабінет, бібліотека, господарські покої (з власною ванною кімнатою і гардеробною), телевізійна, винний льох, гостьова спальня, кухня, господарський блок і навіть спеціальна кімната для шуб.

Автор пише, що замок побудований так, що вам не доведеться робити тут ремонт.

Крім того, будь-яку з вищезазначених кімнат можна легко переробити в додаткову спальню (дитячу, гостьову, ігрову, караоке та інші), пише власник.

Також в замку є дві тераси, де за чашкою кави можна милуватися неймовірної краси розарієм, садом і дзюркотливим фонтанчиком.

Дивіться на фото самі, як виглядати нерухомість під Києвом.

Під Києвом продають замок (фото: Оксана Матвєєва)