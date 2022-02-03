Під Києвом продають елітний особняк з місцем для тенісного корту і вертолітного майданчика (фото)
У селі Вища Дубечня, яке знаходиться у Вишгородському районі Київської області, на продаж виставлено шикарний триповерховий особняк на 8 кімнат. На його території в 21 гектар є можливість побудувати тенісний корт і вертолітний майданчик.
Оголошення про продаж елітної нерухомості розміщено на сайті агентства "Благовіст".
Елітний особняк під Києвом (фото: blagovist.ua)
Вартість будинку становить 48,2 мільйонів гривень або 1,7 мільйона доларів. Його загальна площа 1150 квадратних метрів. У будинку підключені всі необхідні комунікації.
Елітний особняк під Києвом (фото: blagovist.ua)
Елітна резиденція знаходиться поруч з річкою Десна. Ремонт зроблений в класичному стилі. У будинку встановлена ексклюзивні меблі. Також є сауна, басейн, спортивний зал, домашній кінотеатр, зимовий сад, і кабінет.
Елітний особняк під Києвом (фото: blagovist.ua)
Також є простора кухня-їдальня, площа якої становить 180 квадратних метрів. Є альтанка, літній будиночок з виходом на відкритий басейн.
Елітний особняк під Києвом (фото: blagovist.ua)
Крім того, на території ділянки розташований гостьовий будинок на 250 квадратних метрів.
Елітний особняк під Києвом (фото: blagovist.ua)
Нагадаємо, відома українська співачка Аліна Гросу показала шикарний особняк у Чернівцях, де пройшло її дитинство.
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