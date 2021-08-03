За Киевом поймали горе-водителя, который ехал с нарисованными маркером номерами (фото)
В Киевской области поймали горе-водителя, который оригинально "оформил" номерной знак. Он нарисовал буквы и цифры черным маркером на белой бумаге и закрепил в месте для номерных знаков.
Об этом рассказали в пресс-службе Киевской области.
Курьезный инцидент произошел в селе Чайки, что за Киевом, утром понедельника, 2 августа.
"Вчера, около 9 часов утра, на улице Печерской, что в селе Чайки, инспекторы остановили автомобиль Chevrolet Lacetti, поскольку буквы и числа переднего номерного знака были нарисованы от руки черным маркером на листе белого картона", - рассказали правоохранители.
Фото: За Киевом поймали водителя с нарисованными номерами (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)
За такое нарушение водителя наказали за ч. 6 ст. 121 (Управление транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям стандартов) КУоАП.
Патрульные напомнили, что управлять ТС запрещено в таких случаях:
- не принадлежит этому ТС,
- не соответствует стандартам,
- закреплен не в установленном для этого месте,
- закрыт предметами или же загрязнен, что не позволяет четко определить символы знака с расстояния 20 метров,
- номер перевернутый,
- номер неосвещенный (в темное время суток или в условиях недостаточной видимости),
- номерной знак отсутствует.
Ранее мы писали, что в Киеве авто на крутых номерах устроило " шашки" и попало в ДТП.