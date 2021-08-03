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За Києвом спіймали горе-водія, який їхав з намальованими маркером номерами (фото)

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Київська область, Вівторок 03 серпня 2021 13:12
За Києвом спіймали горе-водія, який їхав з намальованими маркером номерами (фото) Колаж РБК-Україна: Під Києвом спіймали авто з намальованими номерами
Автор: Світлана Мащенко

В Київській області спіймали горе-водія, який оригінально "оформив" номерний знак. Керманич намалював букви і цифри чорним маркером на білому папері і закріпив в місці для номерних знаків.

Про це розповіли в прес-службі Київської області.

Курйозний інцидент трапився у селі Чайки, що за Києвом, вранці понеділка, 2 серпня.

"Вчора, близько 9-ї години ранку, на вулиці Печерській, що у селі Чайки, інспектори зупинили авто Chevrolet Lacetti, оскільки літери та числа переднього номерного знака були намальовані від руки чорним маркером на аркуші білого картону", - розповіли правоохоронці.

За Києвом спіймали горе-водія, який їхав з намальованими маркером номерами (фото)

Фото: За Києвом спіймали водія з намальованими номерами (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

За таке порушення водія покарали за ч. 6 ст. 121 (Керування транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів) КУпАП.

Патрульні нагадали, що керувати ТЗ заборонено у таких випадках:

  • не належить цьому ТЗ,
  • не відповідає стандартам,
  • закріплено не в установленому для цього місці,
  • закритий предметами або ж забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи знака з відстані 20 метрів,
  • номер перевернутий,
  • номер неосвітлений (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості),
  • номерний знак відсутній.

Раніше ми писали, що в Києві авто на крутих номерах влаштувало "шашки" і потрапило в ДТП.

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