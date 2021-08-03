За Києвом спіймали горе-водія, який їхав з намальованими маркером номерами (фото)

В Київській області спіймали горе-водія, який оригінально "оформив" номерний знак. Керманич намалював букви і цифри чорним маркером на білому папері і закріпив в місці для номерних знаків.

Про це розповіли в прес-службі Київської області.

Курйозний інцидент трапився у селі Чайки, що за Києвом, вранці понеділка, 2 серпня.

"Вчора, близько 9-ї години ранку, на вулиці Печерській, що у селі Чайки, інспектори зупинили авто Chevrolet Lacetti, оскільки літери та числа переднього номерного знака були намальовані від руки чорним маркером на аркуші білого картону", - розповіли правоохоронці.

Фото: За Києвом спіймали водія з намальованими номерами (facebook.com/kyivregionpatrolpolice)

За таке порушення водія покарали за ч. 6 ст. 121 (Керування транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів) КУпАП.

Патрульні нагадали, що керувати ТЗ заборонено у таких випадках: