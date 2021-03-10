В Кременчуге женщины схватили за ноги самоубийцу, который прыгнул с моста (видео)

В Кременчуге две женщины героически спасали самоубийцу, который прыгнул с моста. Они удерживали его за ноги, пока не приехала подмога.

"Ребята, помогите, пожалуйста, мы его на руках держим. Он не держится там ни за что", - выкрикивала в отчаянии одна из женщин навстречу полицейским.

Сообщается, что мужчина прыгнул с Крюковского моста. Но две женщины успели в последний момент схватить его за ноги и так и держали до приезда правоохранителей.

"На днях совместный экипаж патрульных и нацгвардейцев получил сообщение о том, что на Крюковском мосту мужчина пытается покончить с собой. Оперативно прибыв на вызов, стражи порядка увидели двух женщин, которые держали мужчину, что пытался прыгнуть в воду", - рассказывают правоохранители.

Они тут же бросились на спасение самоубийцы. Его обвязали веревкой и вытянули на мост.

"Отдельно благодарим женщин за неравнодушие, человечность, гражданскую позицию, благодаря которой удалось спасти человеческую жизнь", - отметили патрульные.

Патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з мосту За крок до самогубства — спільними діями вдалось врятувати чоловіка, що хотів стрибнути з мосту Так, днями спільний екіпаж патрульних та нацгвардійців отримав повідомлення про те, що на Крюківському мосту чоловік намагається вкоротити собі віку. Оперативно прибувши на виклик, охоронці порядку побачили двох жінок, що тримали чоловіка, який намагався стрибнути у воду. Зволікати часу не було, патрульні та нацгвардійці негайно почали діяти: обв'язали містянина мотузкою та затягнули на міст, де на нього вже чекали лікарі. Окремо дякуємо жінкам за небайдужість, людяність, громадянську позицію, завдяки якій вдалося врятувати людське життя. Бережіть себе! Життя дається всього один раз! Не змарнуйте його! Ми поряд 24/7‍ #ПорядокЦеТи #патрульнаполіціякременчука #служити_та_захищати #kremenpolice Posted by Патрульна поліція Кременчука on Wednesday, March 10, 2021

В Кременчуге женщины держали самоубийцу за ноги (видео: facebook.com/watch/kremenchukpolice)