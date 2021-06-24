Під Києвом поліцейські схопили вагітну самогубцю в момент стрибка: відео

У місті Біла Церква, що під Києвом, поліцейським вдалося врятувати вагітну, яка намагалася покінчити життя самогубством. Жінка стояла на балконі, маючи намір стрибнути, але патрульні не дали їй це зробити.

Фото героїв і відео рятувальної операції - дивіться нижче в нашому матеріалі.

Згідно даним місцевої поліції, інцидент трапився близько 13:00 23 червня на вулиці Молодіжна.

Про те, що жінці загрожує небезпека, поліцейським повідомили "небайдужі громадяни" - з вікна багатоповерхівки лунали крики про допомогу.

"Швидко прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили вагітну жінку, яка мала намір покінчити з життям. Правоохоронці спробували налагодити комунікацію з громадянкою, однак, побачивши лікарів, остання побігла до балкону", - йдеться в повідомленні.

Патрульні швидко побігли за жінкою і схопили її буквально в момент стрибка.

Фото: поліцейські, які врятували самогубцю (facebook.com/patrolpolicebc)

На місце прибули медики, які попередньо встановили, що жінка страждає передпологовою депресією. Зараз її життю і фізичному здоров'ю нічого не загрожує.

Відео: Поліція в Білій Церкві врятувала вагітну від самогубства

Що таке передпологова депресія

Відзначимо, що таке явище обговорюється рідше, ніж післяпологова депресія, але стан не менш небезпечний. Якщо ви помітили, що з близькою вам вагітною жінкою щось відбувається, не відмахуйтеся, списуючи все на "гормони".

Симптоми передпологової депресії: