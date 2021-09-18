Под Киевом поезд перекрыл пешеходный переход: люди лезли под вагонами (фото)

Отмечается, что из-за подобной практики граждане не только рискуют опоздать на электрички, которые останавливаются на станции всего на несколько минут, но и сильно травмироваться или даже погибнуть. Так, во время переползания людей под грузовым поездом, тот как раз начинает двигаться.

На самом деле в населенном пункте, через который проходит железная дорога Киев - Коростень, на вокзале в это время довольно многолюдно, ведь многие спешат на столичную электричку.

Мужчина с возмущением называет это "очередной подставой от Укрзализныци", и призвал прекратить такую практику отстоя грузовых поездов в Клавдиево-Тарасово.

"Перекрыт пешеходный переход поездом, который поставили на передней колеи, и это в час пик. Когда до электрички на Киев осталось 5 мин. И дети идут в школу, очень часто сами. В результате многие люди не успело на электричку, много нарушений пересечения пути под поездом и почти жертва, когда поезд начал двигаться", - говорится в публикации.

Вот так людям приходится переходить на другой перрон на вокзале под Киевом (фото: facebook.com)

В Укрзализныце отреагировали на ситуацию, принесли извинения "за временные неудобства", и поблагодарили за сигнал.

Скрин комментария (facebook.com/grytzv)