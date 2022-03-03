UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Киевом из-за обстрелов оккупантов сгорел частный дом, есть погибшие

Автор: Светлана Мащенко

В поселке Гатное Фастовского района Киевской области сгорел частный дом за обстрелов российскими вражескими войсками. Есть жертвы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"В результате обстрелов 03.03.2022 произошло возгорание частного жилого дома. К месту происшествия привлечены одна единица техники и 5 человек личного состава. На месте обнаружено 1 погибшее лицо и 1 лицо потерпевшее", - говорится в сообщении.

Местные жители также показали последствия разрушений на фото.

Ранее мы писали, что над Бучей подняли сине-желтый украинский флаг под возгласы "Слава Украине!".

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину