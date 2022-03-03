Під Києвом через обстріли окупантів згорів приватний будинок, є загиблі

В селищі Гатне Фастівського району Київської області згорів приватний будинок через обстріли російськими ворожими військами. Є жертви.

Про це повідомили в ДСНС .

Місцеві мешканці також показали наслідки руйнувань на фото.

"В результаті обстрілів 03.03.2022 сталося загорання приватного житлового будинку. До місця події залучено одна одиниця техніки та 5 чоловік особового складу. На місці виявлено 1 загиблу особу та 1 особу потерпілу", - говориться в повідомленні.

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