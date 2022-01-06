Под Киевом от непонятного вируса умерла маленькая девочка: родные винят в ее гибели врачей

В Киевской области умерла 8-летняя девочка в первый день нового года. Родители винят в гибели ребенка медиков. Они утверждают, что девочке неправильно поставили диагноз, у нее брали не те анализы.
Детали страшной трагедии рассказали в материале издания "Сегодня".
Как рассказали родители, 8-летняя Анита заболела за несколько дней до нового года. У нее резко подскочила температура и началась рвота. Семья сразу вызвала скорую помощь.
Девочке поставили капельницу, которая сняла боль в животе и тошноту. А потом медики никак не могли определиться, в какую больницу ее отвезти – в Бровары или Борисполь.
По словам мамы девочки Дарьи Дуды, диспетчер почему-то сказал отвезти ребенка в Березанское отделение. Туда девочку привезли около часу ночи.
Она была в тяжелом состоянии, но врачи угрозы жизни сразу не заподозрили – температура почти нормализовалась, Анита свободно дышала. И приняли решение оставить девочку под присмотром до утра.
А рано утром состояние снова начало ухудшаться, и девочка упала в обморок. По словам медиков, у ребенка сначала отказали легкие, а потом и сердце. Реанимация уже не помогла.
"Это молниеносная форма вирусной инфекции, которая за собой повлекла, еще раз хочу сказать, повреждение сердечно-сосудистой и легочной системы. Когда есть пораженная сердечная мышца, то определенные лекарства, которые действуют на сердце, просто не действуют", — говорит медицинский директор Березанской городской больницы Юрий Вусятицкий.
Родители утверждают, что медики не сделали элементарных вещей в больнице. Ее осматривали не те врачи, а анализы не сделали.
Причиной смерти указали пневмонию и воспаление сердца, которые спровоцировал вирус.
Главный врач утверждает, что ребенка лечили правильно – у девочки развился непонятный вирус, который привел к быстрой гибели.
"Врачебная ошибка в чем, скажите, пожалуйста? Непонятно, что вызвало такое тяжелое течение и быструю гибель, буквально в течение 3-4 дней. Или все же развитие как осложнение какого-то вируса, или как следствие, что была рвота в течение последних суток", — говорит директор Березанской городской больницы Владимир Луценко.
Правоохранители выясняют, что произошло с ребенком в больнице и почему девочку госпитализировали только на третий день.
Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, уже изъяли всю медицинскую документацию. После проведения экспертизы станет известно, что стало причиной гибели ребенка.
А после станет понятно, есть ли в этом вина врачей. Если вина медиков будет доказана, то им грозит до 3 лет тюрьмы.
Маленькую Аниту похоронили 5 января, рядом с прабабушкой и прадедушкой.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Запорожье умер 2-летний ребенок и родители винят медиков.
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