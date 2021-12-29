ru ua
Ср, 29 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Теперь у небес будет свой полицейский: от рака умер мальчик, мечту которого осуществили "копы"

Новина українською →
Черновцы, Среда 29 декабря 2021 12:47
Теперь у небес будет свой полицейский: от рака умер мальчик, мечту которого осуществили "копы" В Черновцах умер 10-летний Саша (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Черновцах умер маленький Саша Андрийчук. 10-летний мальчик боролся с онкологическим заболеванием, но болезнь забрала жизнь ребенка.

Об этом сообщила волонтер Марта Левченко на своей Facebook-странице.

Она опубликовала печальный пост в соцсети с фотографией маленького Саши, который так мечтал стать полицейским.

"Маленький ангел Саша… Теперь у небес будет свой полицейский. Наш любимый защитник Города добра…. Будем помнить и любить тебя всегда…", - написала Марта.

Теперь у небес будет свой полицейский: от рака умер мальчик, мечту которого осуществили &quot;копы&quot;Умер Саша Андрийчук, боровшийся с раком (фото: facebook.com/lev.marta)

История Саши Андрийчука

Саша жил в Черновцах с матерью. Когда ему было 8 лет врачи диагностировали ему рак мозга - медуллобластому. Медики тогда сказали, что упущено много времени...У мальчика была парализована часть тела, но он до последнего боролся с недугом. С каждым днем ребенок ослабевал, но мать и волонтеры боролись за сохранение его жизни.

Полицейские помогли сбыться мечте ребенка

Саша очень мечтал стать полицейским, он просто бредил этим. Для него правоохранители были кумирами. И в один прекрасный день они помогли его мечте осуществиться.

15 февраля около 80 правоохранителей из Черновицкой и Ивано-Франковской областей собрались у кризисного центра "Город добра", в котором Саша находился с мамой.

Копы с аплодисментами встретили мальчика, а потом торжественно приняли его в ряды патрульной полиции.

Теперь у небес будет свой полицейский: от рака умер мальчик, мечту которого осуществили &quot;копы&quot;В Черновцах Сашу принимали в ряды полиции (фото: shpalta.media)

Отметим, что 10 лет жизни Саши были совсем нелегкими. Помимо страшной болезни у него был отец-тиран, который мучил его и мать. В последнее время женщина с мальчиком жили в приюте для жертв домашнего насилия "город добра".

Отец жизнью мальчика не интересовался.

Читайте также, трагическая история больного мальчика, которому "копы" исполнили мечту.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступления
LITE
Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе
Ничего лишнего: стилист назвала топ-6 правил минимализма в гардеробе