Родители обвиняют врачей. В больнице Запорожья умер 2-летний ребенок: открыто дело

В больнице Запорожья умер 2-летний ребенок. Сейчас правоохранители открыли дело, предполагается, что смерть ребенка могла наступить из-за халатности врача.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на областное управление Нацполиции, которое цитирует местное издание Depo.Запорожье.

"30 декабря около 21:00 в приемное отделение больницы позвонила женщина и сообщила, что двухлетний ребенок умер по вине врача, который не оказал соответствующую помощь", - говорится в сообщении.

Как рассказали правоохранители, ребенок находился на лечении с 24 декабря в связи с сердечно-сосудистым заболеванием.

Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 (невыполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для больного) УК

Также назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.